Polizeipräsidium Offenburg / Kuppenheim - Fachmännisch ...

Kuppenheim - Fachmännisch ausgebaut, Zeugenhinweise erbeten

Kuppenheim - Ein unbekannter Dieb hat am frühen Montag offenbar zielgerichtet Ausschau nach einem BMW X6 gehalten und ist gegen 3 Uhr am östlichen Ortsrand fündig geworden. An dem unter einem Carport abgestellten SUV wurde zunächst eine Scheibe eingeschlagen, bevor sich der Langfinger an das eigentliche Werk machte. Aus dem hochwertigen Wagen wurden fachmännisch das Multifunktionslenkrad samt Airbag, dem Navigationsgerät, der Bedieneinheit der Mittelkonsole sowie die Tachometereinheit ausgebaut. Ferner fiel dem Unbekannten ein im Fahrzeug zurückgelassener Geldbeutel in die Hände. Der Sach- und Diebstahlschaden dürfte im fünfstelligen Bereich liegen. Möglicherweise steht mit dem Autoaufbruch ein circa 35 Jahre alter Mann, bekleidet mit einer dünnen, dunklen Daunenjacke und dunklem Kapuzenpulli im Zusammenhang. Hinweise zu verdächtigen Personen werden unter der Rufnummer: 07222 47002 an die Ermittler des Polizeipostens Kuppenheim erbeten. /wo

OTS: Polizeipräsidium Offenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110975 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110975.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/