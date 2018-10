Polizeipräsidium Offenburg / Kuppenheim - Langholzlaster ...

Kuppenheim - Langholzlaster teilweise umgekippt

Kuppenheim - Zu Verkehrsbehinderungen von mehr als zwei Stunden kam es am Freitagmorgen auf der B 462, nachdem dort gegen 10:20 Uhr ein Langholzlaster verunfallt war. Der Fahrer des Transportes musste an der Ampel auf Höhe der Murgtalbrücke bei Bad Rotenfels bremsen, worauf der Nachläufer des Fahrzeuges blockierte, ins Schlingern geriet und schließlich umstürzte. Die Zugmaschine blieb derweil stehen. Die Ladung von etwa 20 Tonnen Baumstämmen landete bei dem Unfall auf der Fahrbahn, was zeitweise einen Stau von bis zu zwei Kilometern Länge in Richtung Rastatt nach sich zog. Gegen 13 Uhr waren die Bergungsarbeiten beendet und die Fahrbahn wieder frei befahrbar. Der Fahrer des Sattelzuges blieb bei dem Unfall unverletzt. Es entstand an der Mittelleitplanke und dem Lastzug ein Sachschaden von rund 20.000 Euro.

/rs

OTS: Polizeipräsidium Offenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110975 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110975.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 - 211211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/