Polizeipräsidium Offenburg / Lahr - Aufgebrochen und durchsucht

Lahr - Aufgebrochen und durchsucht

Lahr - Unbekannte drangen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in ein Anwesen in der Weinbergstraße ein und ergaunerten nach ersten Erkenntnissen einen noch unbekannten Münzgeldbetrag. Indem die Langfinger eine Tür an der Gebäuderückseite aufgehebelt hatten, gelangten sie in das Innere und durchsuchten hier mehrere Räume. Die ermittelnden Beamten des Polizeireviers Lahr erhoffen sich nun durch die Arbeit der Kriminaltechniker Hinweise über die ungebetenen Besucher zu erhalten.

