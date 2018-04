Polizeipräsidium Offenburg / Lahr - Aufruhr durch Jugendgruppen

Lahr - Aufruhr durch Jugendgruppen

Lahr - Das Aufeinandertreffen zweier rivalisierender Jugendgruppen verschiedenster Nationalitäten hat am Montagabend für Aufruhr in der Lahrer Innenstadt gesorgt. Ein noch unüberschaubarer Personenkreis formierte sich kurz vor 18.30 Uhr zunächst am Rathausplatz. Zeugen sprechen von dreißig bis fünfzig Jugendlichen. Nachdem es dort zu einem kleineren Disput kam, in deren Verlauf ein 17-Jähriger eine Ohrfeige erhalten haben soll, trennten sich die wohl untereinander bekannten Kontrahenten. Nach bisherigen Erkenntnissen haben sich die Widersacher kurze Zeit später per Telefon und Messenger-Diensten am Schloßplatz erneut verabredet. Nun ging es wesentlich robuster zu als zuvor und die Emotionen schwappten über. Der genaue Ablauf und die Hintergründe der sich abgespielten Auseinandersetzung sind nun Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Fest steht, dass ein weiterer 17-Jähriger derartige Verletzungen davongetragen hat, dass er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Bislang sind den Beamten des Polizeireviers Lahr vier Verletzte bekannt. Ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

