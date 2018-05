Polizeipräsidium Offenburg / Lahr - Beim Parken gestreift? ...

Lahr - Beim Parken gestreift? Polizei sucht Zeugen

Lahr - Auf dem größeren Parkplatz einer Kleingartenanlage in Verlängerung des Eisweiherweges beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Ein- oder Ausparken am Mittwoch einen dort abgestellten Ford. Dessen Besitzerin hatte diesen in der Zeit von 10.15 Uhr bis 17.30 Uhr dort abgestellt und musste bei der Rückkehr feststellen, dass ihr Wagen an der linken Fahrzeugseite beschädigt wurde. Aufgrund der am Ford aufgefundenen Farbantragungen kann nach aktuellem Kenntnisstand davon ausgegangen werden, dass es sich bei dem Verursacher um ein helles Fahrzeug handeln könnte. Personen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können werden gebeten sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 07821/277-0 in Verbindung zu setzen.

/ma

