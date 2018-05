Polizeipräsidium Offenburg / Lahr - Dreister Diebstahl aus ...

Lahr - Dreister Diebstahl aus Gartencenter - Die Polizei sucht Zeugen

Lahr - Am Samstagnachmittag gegen 15:40 Uhr entwendete ein unbekannter Täter zwei Tonfiguren und einen Olivenbaum aus einem frei zugänglichen Außenbereich des Gartencenter Dehner. Der Mann packte die Gegenstände in seinen blau-grauen Passat mit französischen Kennzeichen und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen - insbesondere den Mann, der den Marktleiter informierte - sich beim Polizeirevier Lahr unter Tel 07821-2770 zu melden. /br

