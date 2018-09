Polizeipräsidium Offenburg / Lahr - Fahrzeuge in Brand gesteckt, ...

Lahr - Fahrzeuge in Brand gesteckt, Zeugen gesucht

Lahr - Der Brand eines Autos auf einem Parkplatz der Tramplerstraße hat heute Morgen zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz geführt. Ein Anwohner hatte um 10 Uhr einen brennenden Opel auf dem Parkplatz des ehemaligen ALDI-Marktes unweit der B 415 gemeldet. Beim Eintreffen der verständigten Einsatzkräfte hatten sich die Flammen bereits auf einen zweiten in der Nähe abgestellten Wagen und Teile eines unbewohnten Gebäudes ausgeweitet. Nach Abschluss der Löscharbeiten haben die Kriminaltechniker ihre Arbeit aufgenommen. Der Sachschaden an den nicht zugelassenen Gebrauchtfahrzeugen wird auf insgesamt etwa 6.000 Euro geschätzt. Die Höhe des Gebäudeschadens kann noch nicht beziffert werden. Die bisherigen Ermittlungen deuten sowohl bei den Feuern am Freitag- und Samstagabend in Kippenheim und Mahlberg als auch aktuell in Lahr auf Brandstiftung hin. Ein Serienzusammenhang wird nicht ausgeschlossen.

Die Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen werden unter großen Anstrengungen geführt. Die Beamten der Ermittlungsgruppe `Mahlberg´ haben die Recherchen zu allen neuerlich bekannt gewordenen Pkw-Bränden übernommen und hoffen verstärkt auf Zeugenhinweise. Verdächtige Personen und Fahrzeuge sollten vor, während aber auch nach den Bränden umgehend über den Polizeinotruf (110) mitgeteilt werden. Jedes Zögern verschafft dem oder den Tätern einen unnötigen Vorsprung. Sachdienliche Hinweise werden zudem unter der Rufnummer: 0781 21-2820 entgegengenommen.

/pb

OTS: Polizeipräsidium Offenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110975 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110975.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/