Polizeipräsidium Offenburg / Lahr - Gefährliche Körperverletzung

Lahr - Gefährliche Körperverletzung

Lahr - Ersten Ermittlungen nach dürften Unstimmigkeiten hinsichtlich der zur Verfügung stehenden Nahrungsmittel einen 17-Jährigen am Donnerstagabend in einer Jugendeinrichtung in der Straße Langenhard derart aufgebracht haben, dass nun die Beamten des Polizeireviers Lahr ermitteln. Der Jugendliche ging kurz vor 20 Uhr einen 50 Jahre alten Betreuer nicht nur verbal an, sondern griff auch zu verschiedenen Gegenständen, mit denen er den Sozialarbeiter attackierte. Dieser trug hierdurch diverse Verletzungen davon. Den alarmierten Beamten gelang es, die Situation zu beruhigen. Gegen den jungen Mann wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

/ya

