Polizeipräsidium Offenburg / Lahr - Gegen Hausverbot verstoßen

Lahr - Weil zwei 17 und 47 Jahre alten Frauen am Montagmittag in einem Lebensmitteldiscounter in der Schwarzwaldstraße randalierten und hierbei auch eine Angestellte körperlich angingen, ermitteln nun die Beamten des Polizeireviers Lahr. Demnach tauchten die beiden Querulantinnen kurz vor 14 Uhr in den Räumen des Geschäftes auf, obwohl gegen die 47-Jährige ein aktuelles Hausverbot vorlag. Im weiteren Verlauf sollen sie eine Angestellte gekratzt und auch bespuckt haben. Erst durch das beherzte Einschreiten eines Zeugen konnte die aufgebrachte Stimmung beruhigt werden. Das Duo sieht nun gleich mehreren Anzeigen entgegen.

