Polizeipräsidium Offenburg / Lahr - Handfeste Auseinandersetzung

Lahr - Handfeste Auseinandersetzung

Lahr - Zu einer handfesten Auseinandersetzung kam es in der Nacht auf Donnerstag in der Straße 'Am großen Brunnen'. Verbale Streitigkeiten zwischen zwei Personengruppen waren gegen 3:30 Uhr der Ausgangspunkt einer Schlägerei, bei welcher zwei Personen leicht verletzt wurden und vom Rettungsdienst behandelt werden mussten. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben die Ermittlungen aufgenommen.

/mg

