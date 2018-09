Polizeipräsidium Offenburg / Lahr - Kleiner Fehltritt mit großen ...

Lahr - Kleiner Fehltritt mit großen Folgen

Lahr - Ein 83 Jahre alter Autofahrer hat seinen Kleinwagen am Montagvormittag infolge eines kleinen Fehltritts in der Schutter ´versenkt´. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Senior beim Ausparken kurz vor 10 Uhr den Rückwärtsgang mit dem Vorwärtsgang verwechselt und war so in den Graben des Fließgewässers geraten. Durch das Malheur dürfte an dem Fiat des Rentners wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro entstanden sein. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Aufräum- und Bergungsarbeiten wurden durch Einsatzkräfte der Feuerwehr Lahr unterstützt.

