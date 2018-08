Polizeipräsidium Offenburg / Lahr - Massiv alkoholisiert

Lahr - Massiv alkoholisiert

Lahr - Den Grund für die massiven Gleichgewichtsstörungen, die ein 36 Jahre alter Radfahrer am Dienstagvormittag in der Dr. Georg-Schaeffler-Straße aufwies, hatten Beamte des Polizeireviers Lahr schnell gefunden. Die Ermittler wurden von einem besorgten Zeugen darüber informiert, dass der Fahrer des Trekkingrades gegen 11.40 Uhr zu Boden stürzte und es diesem nicht mehr selbstständig gelang, seinen Drahtesel wieder aufzurichten. Die Ursache dürfte wohl in den rund 3,5 Promille zu suchen gewesen sein, die eine anschließende genauere Überprüfung des Verunfallten zutage förderte. Er wurde mit leichten Verletzungen in das Ortenau Klinikum nach Lahr gebracht.

