Polizeipräsidium Offenburg / Lahr-Mietersheim, B 3 - ...

Lahr-Mietersheim, B 3 - Durchgezogene Linie missachtet

Lahr-Mietershei, - Nach einem Unfall am Mittwochmorgen war die B 3 zwischen Mietersheim und Kippenheim, unweit eines Fahrzeug Umschlageplatzes, für gut eine Stunde einseitig blockiert. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der Fahrer eines Kleintransporters mit Anhänger kurz nach 9 Uhr trotz durchgezogener Linie nach links auf einen dortigen Parkplatz abbiegen. Gleichzeitig wollte die Fahrerin eines nachfolgenden Renault das Gespann überholen. Hierbei krachte der mit zwei Frauen besetzte Kleinwagen in den Transporter. Während der Lenker des Kleinlastwagens mit dem Schrecken davon kam, trugen die beiden Frauen leichte Verletzungen davon und mussten mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden geht in die Tausende. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Gegen 10.15 Uhr war die B 3 wieder frei befahrbar.

/wo

