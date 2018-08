Polizeipräsidium Offenburg / Lahr - Nach Unfall schwer verletzt

Lahr - Nach Unfall schwer verletzt

Lahr - Bei einem Verkehrsunfall in der Sportplatzstraße verletzte sich ein 62-Jähriger am Sonntag gegen 10.10 Uhr schwer. Er war laut Angaben der vor Ort befindlichen Personen gerade dabei, Haltegurte an einem Anhänger zu befestigen und kniete hierfür hinter dem an seinem Wagen angebrachten Hänger. Zeitgleich fuhr ein 77-jähriger Golf-Lenker, welcher ebenfalls einen Anhänger mit sich führte, an ihm vorbei. Noch nicht abschließend geklärt ist, wie es hierbei dazu kam, dass das Bein des 62-Jährigen unter das Rad des vorbeifahrenden Hängers geriet. Zur Behandlung der Verletzungen wurde er in das Klinikum nach Lahr gebracht. /ma

