Polizeipräsidium Offenburg / Lahr - Parkendes Auto beschädigt, ...

Lahr - Parkendes Auto beschädigt, Zeugen gesucht

Lahr - Einen Schaden von rund 3.000 Euro ließ vergangene Woche ein unbekannter Autofahrer zurück, nachdem er ein parkendes Auto streifte und im Anschluss einfach das Weite suchte. Die Besitzerin eines Mini Cooper hatte zwischen Freitagmittag, 16 Uhr und Samstag, 12 Uhr ihr Fahrzeug in der Goethestraße in einer Parkbucht gegenüber eines Autohauses abgestellt und musste den Schaden bei der Rückkehr an ihren Kleinwagen feststellen. Während der Mini Cooper an der gesamten linken Fahrzeugseite beschädigt wurde, ließ der unbekannte Fahrer lediglich die Spiegelverkleidung seines Fahrzeuges zurück. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall oder dem Verursacher geben können werden gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten des Polizeireviers Lahr unter der Telefonnummer 07821 277-0 in Verbindung zu setzen.

/rs

OTS: Polizeipräsidium Offenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110975 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110975.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/