Polizeipräsidium Offenburg / Lahr - Plan nicht aufgegangen

Lahr - Plan nicht aufgegangen

Lahr - Offenbar einfacher hatte es sich ein 41-Jähriger am Dienstagabend vorgestellt, in den Besitz zweier Mobiltelefone zu gelangen. Sein Plan scheiterte jedoch an deren Besitzer. Der Mann betrat gegen 19 Uhr ein Bistro in der Mühlgasse, nahm die zwei Telefone samt Ladekabel und zwei Getränkedosen an sich und wollte die Gaststätte im Anschluss wieder verlassen. Daran wurde er jedoch durch den Besitzer der Geräte gehindert, der die Beamten des Polizeireviers Lahr alarmierte. Auf den Mann kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahles zu.

/rs

OTS: Polizeipräsidium Offenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110975 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110975.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/