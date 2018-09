Polizeipräsidium Offenburg / Lahr - Qualm aus Mülleimer

Lahr - Qualm aus Mülleimer

Lahr - Aus bislang unbekannter Ursache hat es am Montagnachmittag aus einem Mülleimer an der Bushaltestelle in der Schwarzwaldstraße gequalmt. Nachdem eine Streife des Polizeireviers Lahr kurz vor 17 Uhr mit einem bordeigenen Feuerlöscher in Vorleistung trat, löschten die hinzugerufenen Wehrleute aus Lahr den Abfallbehälter vollends ab. Ein Sachschaden dürfte nicht entstanden sein.

