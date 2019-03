Polizeipräsidium Offenburg / Lahr - Radfahrerin mit Jugendlicher ...

Lahr - Radfahrerin mit Jugendlicher auf Rollschuhen zusammengeprallt

Lahr - Am Sonntagmittag sind im Rosenweg eine 68 Jahre alte Radfahrerin und eine 18-jährige Rollschuhfahrerin zusammengestoßen. Nach bisherigen Erkenntnissen hat die Radlerin gegen 12.30 Uhr in Höhe der Hildegard-Kattermann-Straße die von rechts herannahende Heranwachsende übersehen, so dass es im Einmündungsbereich zur Kollision kam. Hierbei hat sich die 68-Jährige leichte Verletzungen zugezogen. Der entstandene Sachschaden dürfte als gering anzusehen sein. /wo

OTS: Polizeipräsidium Offenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110975 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110975.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/