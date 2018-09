Polizeipräsidium Offenburg / Lahr, Sulz, Kippenheim - ...

Lahr, Sulz, Kippenheim - Ermittlungen nach Fahrzeugbränden

Lahr, Sulz, Kippenheim - Nach dem Brand zweier Autos in Lahr, Sulz und Kippenheim im Verlauf des Montags sind die Ursachen der beiden Feuer mit einem Gesamtschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro noch unklar. Erstmals meldete ein Zeuge den Brand eines VW Golf gegen 12.20 Uhr auf dem Parkplatz eines Freizeithofes auf dem Langenhard. Nach dem Eintreffen der verständigten Rettungskräfte konnte das Feuer zwar schnell bekämpft, ein Totalschaden jedoch nicht mehr verhindert werden. Ein ähnliches Bild bot sich den eintreffenden Beamten sechs Stunden später in der Straße ´Haselstaude´ in Kippenheim. Dort ging ein von einer Spaziergängerin abgestellter VW-Golf gegen 18.15 Uhr in Flammen auf. Die Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Lahr und der Kripo sind in beiden Fällen noch nicht abgeschlossen. Brandstiftungen können nicht ausgeschlossen werden. /pb

