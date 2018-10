Polizeipräsidium Offenburg / Lahr - Über den Fahrradlenker ...

Lahr - Über den Fahrradlenker abgestiegen

Lahr - Mit leichten Blessuren ist am Mittwochnachmittag ein 42 Jahre alter Fahrradfahrer nach einem Unfall in der Schwarzwaldstraße davongekommen. Der Radler war gegen 14.41 Uhr auf dem Radschutzfahrstreifen in Richtung Innenstadt unterwegs, als ihn ein in die Königsberger Straße abbiegender Renault-Lenker zu einer Vollbremsung zwang. Der 42-Jährige ist hierbei über den Fahrradlenker von seinem Velo abgestiegen und prallte mit seinem Arm gegen das Auto. Nachdem der Pedelec-Fahrer an der Unfallstelle noch über keine Verletzungen klagte, musste er später zur Behandlung ein Krankenhaus aufsuchen. Der Sachschaden am elektrisch unterstützten Fahrrad wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben die Unfallermittlungen aufgenommen.

/wo

