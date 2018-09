Polizeipräsidium Offenburg / Lahr - Unfall mit Sachschaden

Lahr - Unfall mit Sachschaden

Lahr - Nach einem Unfall am Montagvormittag in der Feuerwehrstraße sind rund 10.000 Euro Sachschaden zu beklagen. Eine 70 Jahre alte Autofahrerin war infolge einer plötzlichen gesundheitlichen Beeinträchtigung von der Fahrbahn abgekommen und mit einem am Straßenrand geparkten Mercedes zusammengestoßen. Ernsthaft verletzt wurde glücklicherweise niemand.

/pb

OTS: Polizeipräsidium Offenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110975 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110975.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/