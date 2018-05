Polizeipräsidium Offenburg / Lahr - Unfall mit schwerverletztem ...

Lahr - Unfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Lahr - Am Samstagnachmittag gegen 16:50 Uhr kam es auf der B3 an der Abzweigung nach Hugsweier zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Der 22 Jahre alte Fahrer eines VW-Golf, der von Hugsweier nach links in Richtung Friesenheim abbiegen wollte, übersah einen 18-jährigen Yamaha-Lenker, der auf der Bundesstraße in Richtung Lahr unterwegs war. Der Motorradfahrer wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und musste in eine Klinik gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 15.000 Euro. Die B3 war durch den Einsatz der Rettungskräfte und die Unfallaufnahme für ca. 1 ½ Stunden gesperrt. /rd

OTS: Polizeipräsidium Offenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110975 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110975.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/