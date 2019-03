Polizeipräsidium Offenburg / Lahr - Wohnungsbrand

Lahr - Wohnungsbrand

Lahr - Am Samstag kurz vor Mitternacht wurde der Polizei ein Brand in einem Mehrfamilienhaus am Sonnenplatz gemeldet. In einer Wohnung kam es aus noch unbekannter Ursache zu einem Brand, der im Anschluss das ganze Treppenhaus verqualmte. Alle Bewohner wurden aus dem Haus gebracht, die Feuerwehr war mit einer Drehleiter im Einsatz. Sechs Bewohner verletzten sich leicht und kamen mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung zur Untersuchung ins Krankenhaus. Die Höhe des Sachschadens liegt bei etwa 50.000 Euro. Das Polizeirevier Lahr hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

