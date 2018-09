Polizeipräsidium Offenburg / Lahr - Zeugen nach Schlägerei gesucht

Lahr - Zeugen nach Schlägerei gesucht

Lahr - Die Beamten des Polizeireviers Lahr sind nach einer handfesten Auseinandersetzung mehrerer Männer vor einem Supermarkt der Offenburger Straße am Montagabend auf der Suche nach Zeugen des Streits. Hierbei zog sich ein 53-Jähriger deutlich sichtbare Gesichtsverletzungen zu, die im Anschluss im Ortenau Klinikum Lahr behandelt werden mussten. Nach Angaben des Verletzten sei er beim Verlassen des Supermarktes zwischen 20 Uhr und 22 Uhr von drei ihm unbekannten Personen angesprochen und in ein Streitgespräch verwickelt worden. Beendet wurde der Dialog dann offenkundig mit Schlägen. Von den Angreifern fehlt jede Spur. Hinweise werden an die Telefonnummer: 07821 277-0 erbeten.

/pb

