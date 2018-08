Polizeipräsidium Offenburg / Lahr - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Lahr - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Lahr - Auf der Suche nach einem noch unbekannten Fahrzeugführer sind die Beamten des Polizeireviers Lahr nach einer Unfallflucht in der Tramplerstraße. Offenbar gegen Mitternacht, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, kollidierte der Unbekannte mit seinem Fahrzeug etwa auf Höhe des Gebäudes Nummer 51 mit dem Schild einer Verkehrsinsel und beschädigte dieses. Durch das Unfallgeräusch auf die Situation aufmerksam geworden, alarmierte ein Anwohner die Polizei. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall oder dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten des Polizeireviers Lahr unter der Telefonnummer 07821 277-0 in Verbindung zu setzen.

/rs

