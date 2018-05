Polizeipräsidium Offenburg / Loffenau - Gebäudebrand

Loffenau - Gebäudebrand

Loffenau - Am heutigen Abend, gegen 19:30 Uhr, wurde in der Schellengasse in Loffenau der Brand eines Mehrfamilienhauses gemeldet. Die eingesetzten Wehren aus Loffenau und Gernsbach konnten das Feuer löschen und ein Übergreifen auf weitere Gebäude verhindern. Nach ersten Schätzungen entstand am Gebäude ein Sachschaden von ca. 100.000 Euro - verletzt wurde niemand. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau nahmen die Ermittlungen bezüglich der Brandursache auf. /FDR

