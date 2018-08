Polizeipräsidium Offenburg / Mahlberg - ...

Mahlberg (BAB5-Südfahrbahn) - Vollsperrung der Autobahn nach Brand eines Schwertransportes - 2. Nachtragsmeldung

Mahlberg - Die Wrackteile der ausgebrannten Steinbrecher-Maschine wurden mittlerweile aufgeladen und auf den Parkplatz einer nahegelegenen Raststätte verfrachtet. Der hierzu verwendete Spezialkran ist zwischenzeitlich nahezu wieder abgebaut. Die Reinigungsarbeiten auf der Fahrbahn in Richtung Basel sind aktuell noch am Laufen und dürften nach derzeitigen Schätzungen frühestens gegen 19.30 bis 20 Uhr beendet sein. Die Nordfahrbahn in Richtung Karlsruhe kann möglicherwiese etwas früher freigegeben werden. Bei einer Begutachtung des Fahrbahnbelags durch Mitarbeiter des Regierungspräsidiums Freiburg konnte ein Schaden von geschätzten 50.000 Euro festgestellt werden. Der Verkehr kann in den kommenden Stunden dennoch freigegeben werden, allerdings nur mit einer damit verbundenen und ausgewiesenen Geschwindigkeitsreduzierung auf 60 km/h. Infolge des Brandes sind nach aktuellen Feststellungen zudem Oberleitungen in Mitleidenschaft gezogen worden. Mitarbeiter des E-Werks waren vor Ort und kümmern sich um die Schadensbehebung. Eine Gefahr geht von den Oberleitungen aber nicht aus.

/wo

Mahlberg (BAB5-Südfahrbahn) - Vollsperrung der Autobahn nach Brand eines Schwertransportes -Nachtragsmeldung

Nach dem Brand des Aufliegers eines Schwertransportes in den heutigen frühen Morgenstunden ist die A 5 zwischen den Anschlussstellen Lahr und Ettenheim nach wie vor in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Bergungsmaßnahmen sind im Gange und dürften mindestens den ganzen Vormittag andauern. Eine verlässliche Einschätzung, wann genau die Arbeiten beendet sein werden, kann derzeit nicht getroffen werden. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte ein technischer Defekt zu dem Brandausbruch geführt haben. Der Fahrer des Schwertransports hat noch mit eigenen Mitteln versucht, das an einem Reifen entstandene Feuer zu löschen, konnte die Flammen jedoch nicht eindämmen. Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Ettenheim und Lahr rückten an und löschten den über siebzig Tonnen schweren und einem sogenannten Steinbrecher beladenen Auflieger ab. Mittlerweile wurden die im Stau stehenden Fahrzeuge über die Anschlussstelle Ettenheim zurückgeführt. Verletzte sind nach aktuellem Stand keine zu beklagen. Der Sachschaden dürfte sich zwischen einer und eineinhalb Millionen Euro bewegen.

/wo

Ursprungsmeldung vom 16.08.2018, 5.18 Uhr

Mahlberg (BAB5-Südfahrbahn) - Vollsperrung der Autobahn nach Brand eines Schwertransportes

Mahlberg (ots) - Am Donnerstagmorgen, um 03.18 Uhr, geriet der Auflieger eines auf der Südfahrbahn (Fahrtrichtung Basel) fahrenden Schwertransportes, während einer Baustellendurchfahrt, in Brand. Der Fahrer konnte die Zugmaschine noch abkoppeln. Der Auflieger, samt Ladung, steht in Vollbrand. Das den Schwertransport begleitende BF-3-Fahrzeug sicherte die Brandstelle für den nachfolgenden Verkehr ab. Die BAB5 ist derzeit in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Der Verkehr auf der Südfahrbahn wird an der AS Lahr und der auf der Nordfahrbahn an der AS Ettenheim ausgeleitet. Mit einsetzendem Berufsverkehr ist mit Störungen auf den Umleitungsstrecken zu rechnen. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten den Bereich weiträumig zu umfahren. Die Feuerwehr ist mit starken Kräften im Einsatz. Der Brandschaden wurde nach ersten Einschätzungen auf mindestens eine Million Euro beziffert.

/ kol.

OTS: Polizeipräsidium Offenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110975 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110975.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 - 211211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/