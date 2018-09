Polizeipräsidium Offenburg / Mahlberg - Brandstiftung an Lastwagen

Mahlberg - Brandstiftung an Lastwagen

Mahlberg - Am Samstagabend, kurz nach 20.00 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Trimm-Dich-Pfades auf der Rückseite der Autobahnraststätte Mahlberg-Ost ein Baustellen-Lkw in Brand gesetzt. Ein Anwohner wurde darauf aufmerksam, besorgte sich einen Feuerlöscher und löschte das Feuer noch in der Entstehungsphase, sodass lediglich geringer Sachschaden entstand. Das Polizeirevier Lahr bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07821/2770 /br

