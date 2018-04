Polizeipräsidium Offenburg / Mahlberg - Erneuter Fahrzeugbrand, ...

Mahlberg - Erneuter Fahrzeugbrand, Polizei sucht Zeugen

Mahlberg - Am Ostersonntagabend, gegen 21:00 Uhr, wurde der Polizei erneut ein Fahrzeugbrand in Mahlberg gemeldet. Der betroffene Pkw Ford Mondeo war in Mahlberg, Im Gehren, abgestellt. Der geschädigte Fahrzeughalter wollte kurz nach 21:00 Uhr wegfahren und stellte hierbei aus dem Motorraumbereich Qualm fest. Zu einem finalen Ausbruch des Brandes kam es nicht. Die unverzüglich eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen negativ. Ob es sich um einen technischen Defekt oder wiederum um eine Brandstiftung handelt, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht zweifelsfrei beurteilt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Offenburg, Telefon 0781/21-2820, in Verbindung zu setzen.

/ja

OTS: Polizeipräsidium Offenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110975 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110975.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-210 E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/