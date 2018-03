Polizeipräsidium Offenburg / Mahlberg-Orschweier - Unverfrorener ...

Mahlberg-Orschweier - Unverfrorener Diebstahl, Zeugen gesucht

Mahlberg - Während sich die Bewohner eines Hauses in der Hauptstraße am Dienstag bei einer Beerdigung befanden, nutzte ein noch Unbekannter deren Abwesenheit, um in das Gebäude einzubrechen. Zwischen 13:50 Uhr und 15:50 Uhr hebelte er eine Tür zum Keller auf und gelangte so in das Haus. Im Inneren durchwühlte er das Inventar sämtlicher Räume und entwendete aufgefundenen Schmuck. Als der Unbekannte das Haus verließ und sich Richtung Bahnhof entfernte, wurde ein Zeuge auf ihn aufmerksam. Die Polizei sucht daher nach einem etwa 25 Jahre alten Mann mit dunklem Teint und hagerer Statur. Der Verdächtige trug eine auffallend zu kurze schwarze Jogginghose, eine schwarze Jacke und eine Mütze. Nach der Spurensicherung durch Kriminaltechniker suchen die ermittelnden Beamten des Polizeipostens Ettenheim nun nach Zeugen: Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch oder dem Verdächtigen geben können, werden gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten des Polizeipostens Ettenheim unter der Telefonnummer 07822 44695-0 in Verbindung zu setzen.

/rs

