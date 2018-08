Polizeipräsidium Offenburg / Mahlberg, Orschweier - Zeugenaufruf ...

Mahlberg, Orschweier - Zeugenaufruf nach Einbruch

Mahlberg, Orschweier - Nach einem Einbruch am vergangenen Wochenende mit hohem Diebstahlschaden sind die Beamten des Polizeipostens Ettenheim auf der Suche nach Zeugen. Ersten Ermittlungen nach sind noch unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Samstagmittag und Sonntagmittag in die Erdgeschosswohnung eines Anwesens im Brandensteinweg eingestiegen. Wie genau sie in die Räume gelangten, ist noch nicht abschließend geklärt. Darin angelangt gerieten den Langfingern neben einem größeren Bargeldbetrag auch diverse Elektronikgeräte in die Finger. Sie machten sich anschließend mit Diebesgut im Wert von mehreren Tausend Euro unerkannt aus dem Staub. Die Ermittler bitten Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben unter der Telefonnummer: 07822 44695-0 um Zeugenhinweise.

/ya

