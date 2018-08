Polizeipräsidium Offenburg / Mahlberg - Tatverdächtiger nach ...

Mahlberg - Tatverdächtiger nach Einbruch festgenommen

Mahlberg - Das Auffinden von Diebesgut bei einer Wohnungsdurchsuchung war am Dienstag Anlass für die vorläufige Festnahme eines 20-jährigen mutmaßlichen Einbrechers. Ein Anwohner der Oberfeldstraße meldete der Polizei gegen 10:15 Uhr eine Person, die sich vermutlich unberechtigt auf dem Balkon seines Nachbarn bewegte. Nachdem der aufmerksame Herr den jungen Mann ansprach, ergriff Letzterer die Flucht. Bei den im Anschluss durchgeführten Fahndungsmaßnahmen konnte der Flüchtige durch eine Polizeistreife des Verkehrskommissariats gegen 10:40 Uhr einer Kontrolle unterzogen werden. Da zu diesem Zeitpunkt noch keine Straftat bekannt war, durfte der 20-Jährige seinen Weg fortsetzen. Gegen 16 Uhr wurden die Ordnungshüter über einen Einbruch in der Siedlungsstraße informiert. Zwischenzeitlich wurde auch bekannt, dass ebenfalls versucht wurde in das Objekt in der Oberfeldstraße einzusteigen. Aufgrund der gleichgelagerten Vorgehensweise und der räumlichen Nähe beider Tatorte wurde richterlich eine Wohnungsdurchsuchung bei dem zuvor kontrollierten jungen Mann, welcher in einer Flüchtlingsunterkunft in Herbolzheim wohnhaft ist, angeordnet. Hierbei konnte Diebesgut aus dem Einbruch in der Siedlungsstraße aufgefunden werden. Der 20-jährige Bewohner der Unterkunft wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige am Mittwochnachmittag dem Haftrichter vorgeführt, welcher die Untersuchungshaft anordnete.

/mg

