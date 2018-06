Polizeipräsidium Offenburg / Mehrere Verletzte nach Streit unter ...

Mehrere Verletzte nach Streit unter Nachbarn

Kehl-Auenheim - Bei einer privaten Feier wurden am Freitagabend in der Blumenthalstraße insgesamt vier Personen verletzt. Ein alkoholisierter 31jähriger Mann und Nachbar geriet mit der feiernden Gesellschaft in Streit und es kam zur körperlichen Auseinandersetzung, an denen sich mehrere Personen beteiligten. Zudem bedrohte der Mann die Anwesenden mit einer Schreckschußwaffe. Er wurde von der Polizei festgenommen und die Waffe einbehalten. Im weiteren Verlauf beleidigte er noch die Polizeibeamten. Ihn und andere Beteiligte erwarten nun Strafanzeigen.

/str

OTS: Polizeipräsidium Offenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110975 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110975.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-210 E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/