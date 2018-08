Polizeipräsidium Offenburg / Meißenheim - Alkoholisiert ...

Meißenheim - Alkoholisiert Widerstand geleistet

Meißenheim - Weil eine offenbar betrunkene Frau am Donnerstagabend im Matschelsee bei Meißenheim schwimmen wollte, alarmierte ein besorgter Bürger gegen 20:30 Uhr die Polizei. Während des Gespräches mit den Beamten versuchte diese plötzlich in das Gewässer zu springen, was in ihrem Zustand jedoch unterbunden werden musste. Bei dem Versuch sie davon abzuhalten, trat und schlug sie zunächst nach einem der Beamten. Auch eine weitere Beamtin wurde durch die 35-Jährige angegangen, indem sie versuchte diese zu beißen. Während der weitere Weg die mit nahezu eineinhalb Promille alkoholisierte Frau in den Polizeigewahrsam führte, beschimpfte sie die anwesenden Beamten aufs Übelste. Sie erwartet neben einer Kostenrechnung auch mehrere Strafanzeigen.

/rs

OTS: Polizeipräsidium Offenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110975 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110975.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/