Polizeipräsidium Offenburg / Meldungen aus dem Bereich ...

Am Freitag, 01.03.2019, kam es gegen 11:53 Uhr an der Kreuzung Hauptstraße / Kronenstraße in Offenburg zu einem Unfall, bei welchem eine 51-jährige Radfahrerin leicht verletzt worden ist. Der Fahrer eines dunkelgrauen Pkw, ähnlich VW Golf, befuhr die Hauptstraße von der Kinzigbrücke kommend in Richtung Stadtmitte und bog nach rechts in die Kronenstraße ein. Hierbei übersah er die auf dem Radweg fahrende Frau, welche denselben vor dem Fußgängerüberweg von rechts nach links querte. Durch den Zusammenstoß kommt die Radfahrerin zu Fall und verletzt sich dabei leicht. Der Autofahrer entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Offenburg unter T. 0781 21-2200 in Verbindung zu setzen.

