Polizeipräsidium Offenburg / Meldungen aus dem Bereich Lahr

Meldungen aus dem Bereich Lahr

Offenburg - Friesenheim-Schuttern - Fastnachtsveranstaltung

Am 01.03.2019 fand in Schuttern der alljährliche Nachtumzug mit anschließendem Narrendorf statt. Rund 5000 Besucher nahmen an der Veranstaltung teil. Das Polizeirevier Lahr war mit starken Kräften auf dem Festgelände präsent. Durch konsequentes Einschreiten konnten Ordnungsstörungen / strafbare Handlungen - insbesondere Körperverletzungsdelikte - bereits im Ansatz unterbunden werden.

Dennoch mussten 16 Ermittlungsverfahren gegen Festbesucher, in aller Regel alkoholisierte Jugendliche und junge Erwachsene, eingeleitet werden.

Einsatzbilanz: sechs Körperverletzungsdelikte / vier Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz mit Cannabis / zwei Anzeigen wegen Verwendung von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen / zwei Sachbeschädigungen / ein Diebstahlsdelikt / ein Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Eine volltrunkene Person musste in Gewahrsam genommen und an die Erziehungsberechtigte überstellt werden.

OTS: Polizeipräsidium Offenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110975 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110975.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-210 E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/