Polizeipräsidium Offenburg / Mit Pkw überschlagen

Mit Pkw überschlagen

Schwanau - Am Sonntagabend kam der Fahrer eines VW Polo aus bis unbekannter Ursache auf der K5343 zwischen Nonnenweier und Ottenheim von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Pkw-Führer und seine Beifahrerin wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von 3000 Euro.

/Stgl

