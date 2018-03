Polizeipräsidium Offenburg / Motorradfahrer bei Verkehrsunfall ...

Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Iffezheim - Am Sonntagmittag, kurz nach 12 Uhr, fuhr ein Autofahrer auf der Kreisstraße von Iffezheim in Richtung Rhein. An der Kreuzung mit der L 78b missachtete der Autofahrer die Vorfahrt des von rechts kommenden Motorradfahrers, der geradeaus in Richtung B 500 fahren wollte. Der Motorradfahrer kollidierte mit der rechten Fahrzeugseite des Autos und stürzte. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu und musste nach notärztlicher Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, Gesamtschaden 16.000 EUR. Der Verkehrsunfall wurde von dem Verkehrsunfallaufnahmedienst der Verkehrspolizeidirektion Baden-Baden aufgenommen.

