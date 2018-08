Polizeipräsidium Offenburg / Motorradfahrer verunglückt an der ...

Motorradfahrer verunglückt an der Schwarzenbachtalsperre

Forbach - Schwere Verletzungen erlitt am Sonntagabend ein Motorradfahrer, der auf der L83 an der Schwarzenbachtalsperre alleinbeteiligt zu Fall kam und gegen die Schutzplanke stürzte. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

/Stgl

OTS: Polizeipräsidium Offenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110975 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110975.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-210 E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/