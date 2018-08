Polizeipräsidium Offenburg / Motorradfahrerin kommt in Gegenverkehr

Motorradfahrerin kommt in Gegenverkehr

Loffenau - Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Sonntagnachmittag eine Motorradfahrerin auf der L564 zwischen Bad-Herrenalb und Loffenau auf die Gegenfahbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw. Der Unfall ereignete sich in einer Rechtskurve kurz vor Loffenau. Die Frau wurde schwer verletzt und vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Die L564 war kurzfristig voll gesperrt. Der Sachschaden beläuft sich auf 12500 Euro.

/Stgl

