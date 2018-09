Polizeipräsidium Offenburg / Muggensturm - Leicht verletzt nach ...

Muggensturm - Leicht verletzt nach Vorfahrtsmissachtung

Muggensturm - Eine Kollision zwischen einem VW Golf und einem Dacia hat am Donnerstagnachmittag an der Kreuzung 'Karlstraße/Kirchstraße' zu einer Leichtverletzten und rund 6.000 Euro Sachschaden geführt. Eine 24 Jahre alte Golf-Lenkerin hat gegen 15.20 Uhr die Vorfahrt eines von rechts herannahenden Dacia eines 47-Jährigen missachtet. Eine 47 Jahre alte Mitfahrerin im VW trug hierbei leichte Verletzungen davon, benötigte allerdings an der Unfallstelle keine medizinische Versorgung. Die beiden Fahrzeugführer blieben unversehrt.

/wo

