Polizeipräsidium Offenburg / Muggensturm - Sachbeschädigungen

Muggensturm - Sachbeschädigungen

Muggensturm - Ein noch Unbekannter hat sich in der Nacht auf Donnerstag an zwei im Buchenweg geparkten Pkw zu schaffen gemacht. Zwischen 20.30 Uhr und 5 Uhr zerkratze er zunächst einen Ford und ließ im Anschluss seine Zerstörungswut an einem Volkswagen aus. Er hinterließ so einen Sachschaden von rund 2.000 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben die Ermittlungen aufgenommen.

