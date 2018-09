Polizeipräsidium Offenburg / Muggensturm - Sattelzug auf Irrwegen

Muggensturm - Sattelzug auf Irrwegen

Muggensturm - Mutmaßlich aufgrund fehlender Ortskenntnisse war der Fahrer eines Sattelzuges am Dienstagnachmittag in der Hauptstraße im Einmündungsbereich zum Bahnhofsplatz unterwegs. Als der 31-Jährige seinen Irrweg vor der dortigen Unterführung bemerkte, startete er ein aufwändiges Wendemanöver. In dessen Verlauf streifte er einen verkehrsbedingt wartenden VW, an welchem ein Schaden in Höhe von rund 1.700 Euro entstand.

