Polizeipräsidium Offenburg / Neuried, Altenheim - Folgenschwere ...

Neuried, Altenheim - Folgenschwere Albernheit

Neuried, Altenheim - Der Anruf eines 33 Jahre alten Mannes am späten Dienstagabend bei der Feuerwehrleitstelle dürfte für diesen nun diverse Ärgernisse nach sich ziehen. Der Anrufer meldete gegen etwa 23.30 Uhr ein in Flammen stehendes Gebäude in der Badstraße. Während anschließend Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei mit mehreren Besatzungen beschleunigt anrückten, duften sie wenig später am vermeintlichen Ort des Geschehens feststellen, dass es sich bei dem vorangegangenen Anruf wohl um einen nachlässigen Streich gehandelt hatte. Ein Gebäudebrand war nicht festzustellen. Der mutmaßliche Anrufer und Verursacher des Einsatzes erhielt wenig später behördlichen Besuch. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige wegen Missbrauchs von Notrufen eingeleitet.

/ya

