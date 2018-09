Polizeipräsidium Offenburg / Neuried, Altenheim - Mittagspause ...

Neuried, Altenheim - Mittagspause durch Exhibitionist gestört

Neuried, Altenheim - Die Mittagspause einer Mittvierzigerin verlief am Donnerstagmittag anders als geplant. Die Dame hatte sich gegen 13 Uhr zum Lesen ans Südufer des Baggersees am Ende der verlängerten Vogesenstraße gesetzt. Kurz darauf gesellte sich ein noch unbekannter Mann in einem Abstand von etwa 20 Metern an denselben Uferabschnitt und entkleidete sich vollständig. Da er es hierbei nicht beließ, sondern nach der zur Schau gestellten Freizügigkeit auch selbst ´Hand anlegte´, unterbrach die Frau ihre Lektüre und verständigte die Polizei. Da der Mann im Zuge einer umgehend eingeleiteten Fahndung nicht mehr angetroffen werden konnte, erhoffen sich die Beamten des Polizeipostens Neuried unter der Telefonnummer: 07807 95799-0 Hinweise möglicher Zeugen. Beschreibung des Verdächtigen: Mutmaßlich älter als 50 Jahre, kurzes schwarzes, teilweise lichtes Haar, etwa 170 cm groß. /pb

