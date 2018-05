Polizeipräsidium Offenburg / Oberharmersbach - Ölspur

Oberharmersbach - Ölspur

Oberharmersbach - Am frühen Montag gegen 3.15 Uhr wurden die Beamten des Polizeireviers in Haslach darüber in Kenntnis gesetzt, dass ein Motorradfahrer in der Straße "Jauschbach" eine längere Ölspur hinterlassen hatte, welche mit nur mit Sägemehl überdeckt wurde. Die 200 bis 300 Meter lange Ölspur wurde durch die Ordnungshüter abgesichert und die Fahrbahn im Anschluss durch Wehrleute der Feuerwehr aus Oberharmersbach gereinigt.

