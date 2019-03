Polizeipräsidium Offenburg / Oberkirch - Bei Unfall leicht verletzt

Oberkirch - Bei Unfall leicht verletzt

Oberkirch - Zu einem Unfall mit einer Leichtverletzten und einem Sachschaden von rund 14.000 Euro kam es am Dienstagnachmittag gegen 16:10 Uhr. Zu dieser Zeit befuhr ein 30 Jahre alter Opel-Fahrer die B 28 in Richtung Lautenbach und beabsichtigte, nach links in die Raiffeisenstraße abzubiegen. Dabei übersah er offenbar die entgegenkommende Fahrerin eines VW. Durch den darauffolgenden Zusammenstoß wurde die 27-Jährige leicht verletzt.

/rs

