Polizeipräsidium Offenburg / Oberkirch - Einbruch in Baumarkt

Oberkirch - Einbruch in Baumarkt

Oberkirch - Noch unbekannte Einbrecher sind in der vergangenen Nacht in einen Baumarkt in der Appenweier Straße eingedrungen. Nach dem gewaltsamen Öffnen einer Stahltür widmeten sich die ungebetenen Besucher zielstrebig den im Kassenbereich aufbewahrten Tabakwaren. Von Tätern und Beute fehlt bislang jede Spur. Die Beamten des Polizeipostens Oberkirch und der Kriminaltechnik haben die Ermittlungen aufgenommen. /pb

