Polizeipräsidium Offenburg / Oberkirch - Fahrzeug überschlägt ...

Oberkirch - Fahrzeug überschlägt sich - Fünf Personen verletzt

Oberkirch - Ein 28jähriger BMW-Fahrer war am Sonntag gegen 02.30 Uhr mit seiner Familie auf der B28 in Richtung Oberkirch unterwegs. Etwa 300 Meter vor dem Kreisverkehr mit der L89 kam er vermutlich aus Unachtsamkeit zunächst halbseitig nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Gegenlenken übersteuerte er sein Fahrzeug und kam dann komplett nach links von der Straße ab. Das Fahrzeug überschlug sich mehrfach, prallte gegen einen Baum und blieb letztendlich auf dem Autodach liegen. Der Mann und seine drei mitfahrenden Kinder im Alter zwischen zwei und fünf Jahren wurden leicht verletzt, die 23jährige Frau erlitt schwerere Verletzungen. Alle kamen in Krankenhäuser, der Sachschaden beträgt etwa 22.000 Euro.

/str

