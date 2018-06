Polizeipräsidium Offenburg / Oberkirch/Oppenau - Betrunkener ...

Oberkirch/Oppenau - Betrunkener Autofahrer gefährdet Gegenverkehr

Oberkirch/Oppenau - Am Freitagnachmittag, 14:40 Uhr, teilte eine Autofahrerin über Notruf der Polizei mit, dass in Oberkirch, Renchener Straße, der offensichtlich betrunkene Fahrer eines weißen Pkw Hyundai Schlangenlinien fahre. Die weitere Fahrt des weißen Hyundai führte dann von Oberkirch über die B 28 bis nach Oppenau. Die hinterherfahrende Zeugin berichtete mehrfach, dass entgegenkommende Fahrzeug gefährdet wurden und nur durch ausweichen und abbremsen Zusammenstöße verhindern konnten. Mehrere entgegenkommende Fahrzeugführer betätigten auch die Lichthupe, um den Fahrer des weißen Hyundai zu warnen. Schließlich konnte der weiße Hyundai am Ortseingang Oppenau von einer Streife gestoppt werden. Der Fahrer war tatsächlich deutlich alkoholisiert. Die Entnahme einer Blutprobe zur Bestimmung des Alkoholwertes und die Beschlagnahme des Führerscheines waren die Folge. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, die durch den weißen Hyundai gefährdet wurden, sich beim Polizeirevier Achern, Tel.: 07841/70660, zu melden.

